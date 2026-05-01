Frontignan

FRONTIGNAN SOUS LES BOMBES

4Bis Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Cette visite guidée dans le cœur de ville, conçue par l’étude des archives municipales, vous permettra de découvrir l’histoire de la Seconde guerre mondiale à hauteur des hommes et des femmes de la ville ayant vécu ces évènements, à la fois tragiques et marquants.

Cette visite guidée dans le cœur de ville, conçue par l’étude des archives municipales, vous permettra de découvrir l’histoire de la Seconde guerre mondiale à hauteur des hommes et des femmes de la ville ayant vécu ces évènements, à la fois tragiques et marquants. .

4Bis Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 f.chalifour@frontignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This guided tour of the heart of the town, designed by the municipal archives, will enable you to discover the history of the Second World War from the perspective of the men and women who lived through these tragic and significant events.

L’événement FRONTIGNAN SOUS LES BOMBES Frontignan a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE