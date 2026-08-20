Fruits et arboriculture dans la Savoie ancienne, l’économie de verger, Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly

Informations pratiques

Fruits et arboriculture dans la Savoie ancienne, l’économie de verger Samedi 19 septembre, 16h00 Notre Histoire – Musée de Rumilly Haute-Savoie

Inscriptions au 04 50 64 64 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Conférence par Yannick Grand, professeur d’Histoire-Géographie

Avec les sources les plus diverses (comptes hospitaliers, inventaires de pertes, statistiques napoléoniennes, etc.) on se rend vite compte que la Savoie a toujours été une terre arboricole. Elle le fut même à l’égal de la Normandie en 1926, dans les exportations de fruits à couteaux. La place de l’arbre fruitier, dans des terroirs toujours plus réduits, entraînait toute une économie domestique, voire proto-industrielle. Mais à l’heure du slow food, ceux qu’on célèbre comme les produits du terroir, ne sont peut-être pas vraiment originaires des Savoie: on peut retracer leur parcours et leur acclimatation.

Notre Histoire – Musée de Rumilly 5 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly, France Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450646418 https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/culture/notre-histoire-musee-de-rumilly Le musée de Rumilly est situé dans l’aile nord de l’ancien magasin des tabacs de Rumilly appelé aujourd’hui “La Manufacture”. Lieu de connaissances et d’échanges sur l’histoire de la ville et de ses habitants, le musée est ouvert toute l’année. Il propose des expositions temporaires, croise animations et ateliers, avec un contenu toujours renouvelé.

Conférence par Yannick Grand, professeur d’Histoire-Géographie

©Musée de Rumilly