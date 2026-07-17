Visite guidée de l’exposition « Rumilly, ville ou campagne? », Notre Histoire – Musée de Rumilly, Rumilly

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « Rumilly, ville ou campagne? » Samedi 19 septembre, 14h30 Notre Histoire – Musée de Rumilly Haute-Savoie

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Rumilly, ville ou campagne ?

D’un monde à l’autre : la paysannerie entre ruralité et modernité (1945 – 1975)

Dans les années 1960, la France a vu disparaître la paysannerie en tant que mode de vie, laissant dans la campagne des agriculteurs devenus producteurs obéissant aux règles du marché et de la technique.

Les clichés d’Henry Tracol, photographiés dans l’Albanais des années 1950 aux années 1970 montrent cette transition entre deux-mondes, entre les années d’après-guerre et l’ère quasi industrielle de la production à grande échelle. Il a été le témoin conscient d’un monde en mutation.

Longtemps, « grenier à blé » de la Savoie, terre parmi les plus fertiles, où les productions céréalières, laitières, tabac ont fait vivre des générations ; la région de Rumilly ne fait pas exception et connait des changements majeurs depuis ces dernières décennies.

De fermier à paysan à agriculteur, quelle place accorde-t-on aujourd’hui au monde rural ? Rumilly, est-elle ville ou campagne ?

L’exposition revient sur les travaux saisonniers et leurs outils devenus pièces de musée, les particularités des cultures locales, la transmission familiale, la place des femmes dans le monde rural, mais aussi la formation, les concours agricoles et autres comices, la modernisation des savoir-faire et des techniques, les fêtes rurales …

Et aujourd’hui qu’est-ce qu’être paysan dans l’Albanais ? Quelles cultures ? Quelles difficultés, quelles réjouissances

Notre Histoire – Musée de Rumilly 5 Place de la Manufacture, 74150 Rumilly, France Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450646418 https://www.mairie-rumilly74.fr/vos-services-publics/culture/notre-histoire-musee-de-rumilly Le musée de Rumilly est situé dans l’aile nord de l’ancien magasin des tabacs de Rumilly appelé aujourd’hui “La Manufacture”. Lieu de connaissances et d’échanges sur l’histoire de la ville et de ses habitants, le musée est ouvert toute l’année. Il propose des expositions temporaires, croise animations et ateliers, avec un contenu toujours renouvelé.

Rumilly, ville ou campagne ?

©musée de Rumilly