Fuego, Place Chanoine Boursier, Villeurbanne

Fuego Dimanche 21 juin, 17h00 Place Chanoine Boursier Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:42:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:42:00+02:00

Connue pour son travail acrobatique de haute volée, Gratte ciel propose une « vrai-fausse » clôture du festival. Au programme : feu d’artifice, discours et plein de surprises ! Fuego, c’est l’occasion de retrouver la folie douce de cette compagnie, dans une dimension plus proche du public, mais toujours aussi explosive…

Tout public

Place Chanoine Boursier Place Chanoine boursier, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Gratte ciel propose une « vrai-fausse » clôture du festival. Au programme : feu d’artifice, discours et plein de surprises !

© Kalimba