FunBourse Clôture de saison SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

FunBourse Clôture de saison

SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Événement porté par l’association Team No Mazout pour clôturer la saison VTT dans une ambiance fun et décalée ! Participation libre, déguisements, défis, descentes insolites, podiums et surprises rythmeront cette journée festive à partir de 10h. Plus d’informations et programme complet à venir prochainement.

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SAINT-LARY-SOULAN Bike Park Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie teamnomazout@gmail.com

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English :

An event organized by the Team No Mazout association to close the mountain bike season in a fun, offbeat atmosphere! Free participation, masquerade costume, challenges, unusual descents, podiums and surprises will punctuate this festive day from 10am. More information and full program coming soon.

L’événement FunBourse Clôture de saison Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT de St Lary|CDT65