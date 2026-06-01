Funérailles d’hiver de Hanokh Levin Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
Funérailles d’hiver de Hanokh Levin Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS samedi 6 juin 2026.
Au théâtre ce soir !
L’atelier Masque et Musique du conservatoire Hector Berlioz vous invite pour une farce tragique et fantastique où deux familles cherchant à fuir une mauvaise nouvelle pour préserver un événement joyeux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.
A travers une succession de situations de toujours plus burlesques, Levin dresse le portait cruel d’une société prête à enjamber des cadavres pour atteindre un but finalement dérisoire.
L’histoire
Funérailles d’hiver c’est l’histoire d’une grande échappée fantastique et burlesque déclenchée par la concomitance malheureuse de deux évènements majeurs. D’un côté, la cousine Shratzia marie sa fille unique Vélvétsia avec Popotshenko. De l’autre, le cousin Latshek Bobitshek, pleure sur la mort de sa mère qui, avant qu’elle ne le quitte, lui a fait promettre un bel enterrement, en présence de toute la famille. Le voilà donc parti nuitamment, et sous une pluie battante, annoncer la terrible nouvelle à Shratzia.
La famille décide alors de prendre ses jambes à son cou afin d’éviter l’annonce de l’incommodante nouvelle. Et la fuite commence, une fuite totale et absolue, entraînant Latsheck dans un parcours absurde à travers des lieux aussi variés que délirants.
Distribution
Avec :
Maëna Arnaud
Zeïna Bouziani
Zoé Chalais
Samuel Couturier
Loren Durassier
Angela Fournel-Meria
Geoffrey Fourmy
Anna Pinel Citolleux
Lucile Schmitz
Zoé Villard
et les musiciens :
Neil Marin-Levrier
Joseph Reynaud
Maël Roth
Mise en scène :
Gatienne Engélibert
Magali Song
Création masques :
Maëna Arnaud
Loren Durassier,
Angela Fournel-Meria
Lucile Schmitz
sous la direction de Emmanuelle Mouque Raggi
Humour noir et burlesque pour cette pièce de théâtre avec des personnages détonants !
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la représentation.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
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