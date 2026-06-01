Funérailles d’hiver de Hanokh Levin Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Au théâtre ce soir !

L’atelier Masque et Musique du conservatoire Hector Berlioz vous invite pour une farce tragique et fantastique où deux familles cherchant à fuir une mauvaise nouvelle pour préserver un événement joyeux, se dévoilent dans leur égoïsme le plus féroce.

A travers une succession de situations de toujours plus burlesques, Levin dresse le portait cruel d’une société prête à enjamber des cadavres pour atteindre un but finalement dérisoire.

L’histoire

Funérailles d’hiver c’est l’histoire d’une grande échappée fantastique et burlesque déclenchée par la concomitance malheureuse de deux évènements majeurs. D’un côté, la cousine Shratzia marie sa fille unique Vélvétsia avec Popotshenko. De l’autre, le cousin Latshek Bobitshek, pleure sur la mort de sa mère qui, avant qu’elle ne le quitte, lui a fait promettre un bel enterrement, en présence de toute la famille. Le voilà donc parti nuitamment, et sous une pluie battante, annoncer la terrible nouvelle à Shratzia.

La famille décide alors de prendre ses jambes à son cou afin d’éviter l’annonce de l’incommodante nouvelle. Et la fuite commence, une fuite totale et absolue, entraînant Latsheck dans un parcours absurde à travers des lieux aussi variés que délirants.

Distribution

Avec :

Maëna Arnaud

Zeïna Bouziani

Zoé Chalais

Samuel Couturier

Loren Durassier

Angela Fournel-Meria

Geoffrey Fourmy

Anna Pinel Citolleux

Lucile Schmitz

Zoé Villard

et les musiciens :

Neil Marin-Levrier

Joseph Reynaud

Maël Roth

Mise en scène :

Gatienne Engélibert

Magali Song

Création masques :

Maëna Arnaud

Loren Durassier,

Angela Fournel-Meria

Lucile Schmitz

sous la direction de Emmanuelle Mouque Raggi

Humour noir et burlesque pour cette pièce de théâtre avec des personnages détonants !

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la représentation.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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