Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Médiathèque Guingamp

Guingamp

Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-06-05

Et si vous empruntiez un livre, un DVD ou un CD sans vous fier à sa couverture, à son titre ou à son auteur ? Ou si vous partagiez vos coups de cœur avec les autres lecteurs de la médiathèque ? Empruntez et/ou proposez un prêt mystère pour l’été, emballé dans son furoshiki. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol