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Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Médiathèque Guingamp

Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Médiathèque Guingamp vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Place du Champ-au-Roy

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif :

Guingamp

Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-06-05

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Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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