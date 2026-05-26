Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Médiathèque Guingamp
Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Médiathèque Guingamp vendredi 5 juin 2026.
Guingamp
Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-06-05
Et si vous empruntiez un livre, un DVD ou un CD sans vous fier à sa couverture, à son titre ou à son auteur ? Ou si vous partagiez vos coups de cœur avec les autres lecteurs de la médiathèque ? Empruntez et/ou proposez un prêt mystère pour l’été, emballé dans son furoshiki. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Furoshiki à la bibli Prêts mystères à la médiathèque tout l’été Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires Office de Tourisme Guingamp 29 mai 2026
- Lecture musicale A la ligne hommage à Ponthus Par Clotilde de Brito Médiathèque Guingamp 30 mai 2026
- Vally Velum Trail urbain Guingamp 30 mai 2026
- Fête du vélo de Guingamp, jardin public de Guingamp, Guingamp 31 mai 2026
- Exposition Lettres et correspondance Médiathèque Guingamp 2 juin 2026