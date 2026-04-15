Furyo / Présentation de Muriel Roiné, Le Cratère, Toulouse

Furyo / Présentation de Muriel Roiné Samedi 2 mai, 17h50 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T17:50:00+02:00 – 2026-05-02T19:50:00+02:00

Fin : 2026-05-02T17:50:00+02:00 – 2026-05-02T19:50:00+02:00

Furyo / de Nagisa Ôshima / 2h04 / Nouvelle-Zelande / Avec David Bowie, Tom Conti, Ryuichi Sakamoto, Takeshi Kitano, Jack Thompson

Synopsis : Java 1942 : un camp de prisonniers est dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer. À la crainte et au mépris qu’éprouvent les prisonniers et les subalternes du capitaine à l’endroit de ce dernier, s’oppose la résistance étonnante d’un soldat anglais, Jake Celliers. Face à son attitude provocante, Yonoi devient de plus en plus sévère dans le but de faire plier le rebelle.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/furyo »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRWZSSE#showsession?id=emsx001100017759&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse