Fusées Mixt Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 19:00 – 20:00

Gratuit : non Tarif E, de 10 à 20€Tarif unique enfant -18 ans : 8€

Fusées s’inspire d’humains qui, obnubilés par leur passion, veulent à tout prix posséder l’univers… Dans le théâtre musical de Jeanne Candel, deux hommes dérivent dans le cosmos : l’un s’abandonne à la mélancolie, l’autre savoure sa puissance. De ce contraste naît un duo comique. Entre eux, une femme circule, passeuse de voix – scientifiques, enfants fascinés par l’espace, ordinateur du vaisseau.Conçu comme une fable burlesque et poétique, Fusées raconte notre obsession d’aller dans l’espace. Pas d’écran ni de technologie, le spectacle préfère les ficelles artisanales du théâtre, quelques accessoires, les corps des acteurs et une « boîte de poésie ». La musique s’y joue en apesanteur : piano renversé, chansons populaires, airs classiques et mélancoliques composent une étrange « musique fantôme ». La metteuse en scène et son équipe rappellent avec humour et tendresse que le théâtre reste cet endroit précieux où la poésie existe et garde intact son pouvoir d’évocation, face à notre attraction parfois fatale pour l’extrêmement loin.

Mixt Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/theatre-musical/fusees



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