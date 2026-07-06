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Fusées Mixt Nantes

jeudi 22 octobre 2026 · Mixt · Nantes

Fusées Mixt Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Mixt
Adresse
49 rue coudray
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif E, de 10 à 20€Tarif unique enfant -18 ans : 8€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 19:00 – 20:00
Gratuit : non Tarif E, de 10 à 20€Tarif unique enfant -18 ans : 8€  

Fusées s’inspire d’humains qui, obnubilés par leur passion, veulent à tout prix posséder l’univers… Dans le théâtre musical de Jeanne Candel, deux hommes dérivent dans le cosmos : l’un s’abandonne à la mélancolie, l’autre savoure sa puissance. De ce contraste naît un duo comique. Entre eux, une femme circule, passeuse de voix – scientifiques, enfants fascinés par l’espace, ordinateur du vaisseau.Conçu comme une fable burlesque et poétique, Fusées raconte notre obsession d’aller dans l’espace. Pas d’écran ni de technologie, le spectacle préfère les ficelles artisanales du théâtre, quelques accessoires, les corps des acteurs et une « boîte de poésie ». La musique s’y joue en apesanteur : piano renversé, chansons populaires, airs classiques et mélancoliques composent une étrange « musique fantôme ». La metteuse en scène et son équipe rappellent avec humour et tendresse que le théâtre reste cet endroit précieux où la poésie existe et garde intact son pouvoir d’évocation, face à notre attraction parfois fatale pour l’extrêmement loin.

Mixt Nantes 44000
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/theatre-musical/fusees


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