Fusion Walking Project / Ryoko Nuruki Trio, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

Fusion Walking Project / Ryoko Nuruki Trio Mercredi 9 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:30:00+02:00 – 2026-09-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T21:30:00+02:00 – 2026-09-09T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Ryoko Nuruki, pianiste au jeu percussif et rythmique, emprunte à la fois à la tradition asiatique, au jazz et à la musique classique européenne. Elle présente ce soir son trio *Fusion Walking Project*, accompagnée d’Alain Nyame à la basse et Vincent Gasqui à la batterie. Le groupe développe un univers sensible et poétique, navigant entre jazz contemporain, lyrisme et improvisations. Entre standards revisités et compositions originales, leur musique invite au voyage à travers des ambiances tantôt intimistes, tantôt énergiques. **Ryoko Nuruki** / piano **Alain Nyame** / basse **Vincent Gasqui** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/591-Fusion-Walking-Project-Ryoko-Nuruki-Trio?session=591 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/592-Fusion-Walking-Project-Ryoko-Nuruki-Trio?session=592 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Ryoko Nuruki, pianiste au jeu percussif et rythmique, emprunte à la fois à la tradition asiatique, au jazz et à la musique classique européenne.Elle présente ce soir son trio Fusion W …