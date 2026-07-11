Fusion Walking Project / Ryoko Nuruki Trio JASS CLUB PARIS Paris
mercredi 9 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Ryoko Nuruki présente ce soir son trio Fusion Walking Project, accompagnée d’Alain Nyame à la basse et Vincent Gasqui à la batterie.
Le groupe développe un univers sensible et poétique, navigant entre jazz contemporain, lyrisme et improvisations. Entre standards revisités et compositions originales, leur musique invite au voyage à travers des ambiances tantôt intimistes, tantôt énergiques.
Ryoko Nuruki / piano
Alain Nyame / basse
Vincent Gasqui / batterie
Ryoko Nuruki, pianiste au jeu percussif et rythmique, emprunte à la fois à la tradition asiatique, au jazz et à la musique classique européenne
Le mercredi 09 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif standard : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-09T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T19:30:00+02:00_2026-09-09T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Open Swim Harmonie Mutuelle Paris 2026 11 juillet 2026
- Atelier fresque de l’autisme Médiathèque Hélène Berr Paris 11 juillet 2026
- La bibliothèque Maryse Condé hors les murs – été 2026 Square Toussaint Louverture PARIS 11 juillet 2026
- CAFÉ LITTÉRAIRE Bibliothèque Marguerite Audoux Paris 11 juillet 2026
- Atelier créatif à la Maison associative et citoyenne du 14e Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 14e arrondissement PARIS 11 juillet 2026