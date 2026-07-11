Fusion Walking Project / Ryoko Nuruki Trio JASS CLUB PARIS Paris

Informations pratiques

Ryoko Nuruki présente ce soir son trio Fusion Walking Project, accompagnée d’Alain Nyame à la basse et Vincent Gasqui à la batterie.

Le groupe développe un univers sensible et poétique, navigant entre jazz contemporain, lyrisme et improvisations. Entre standards revisités et compositions originales, leur musique invite au voyage à travers des ambiances tantôt intimistes, tantôt énergiques.

Ryoko Nuruki / piano

Alain Nyame / basse

Vincent Gasqui / batterie

Ryoko Nuruki, pianiste au jeu percussif et rythmique, emprunte à la fois à la tradition asiatique, au jazz et à la musique classique européenne

Le mercredi 09 septembre 2026

de 19h30 à 20h30

payant Prévente : 10 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif standard : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T19:30:00+02:00_2026-09-09T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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