Gábor Gerhes: GHOST LIGHT, House of Arts Veszprém, Veszprém

Informations pratiques

Gábor Gerhes: GHOST LIGHT Samedi 11 septembre 2027, 18h00 House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-11T18:00:00+02:00 – 2027-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2027-09-11T18:00:00+02:00 – 2027-09-11T19:00:00+02:00

Gábor Gerhes: GHOST LIGHT

11 septembre – 31 octobre 2027

Vernissage: 11 septembre 2027, 18h00

Maison des Arts de Veszprém, Palais Dubniczay

8200 Veszprém, Vár utca 29

Depuis sa grande exposition Atlas en 2022, qui a suscité un large écho, Gábor Gerhes présente pour la première fois un nouvel ensemble autonome d’œuvres. L’installation conçue pour les salles baroques du palais Dubniczay à Veszprém propose une expérience spatiale singulière, étroitement liée aux œuvres exposées. Le titre Ghost Light fait référence à la lumière solitaire laissée sur une scène vide, qui à la fois maintient l’obscurité et ouvre un espace de signification métaphorique. L’exposition interroge la possibilité pour la photographie de dépasser la représentation traditionnelle, pour devenir une pure expérience de la matière ou un phénomène naturel. Les œuvres dépassent ainsi l’interprétation iconologique et engendrent des espaces sans images, où la lumière et la présence de l’absence deviennent directement perceptibles dans leur dimension spirituelle.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Gábor Gerhes: GHOST LIGHT

©Gábor Gerhes