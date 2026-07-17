OKINAWA MI AMOR / OKINAWA, MON AMOUR Exposition photographique de Zoltán Korsós, House of Arts Veszprém, Veszprém

Informations pratiques

OKINAWA MI AMOR / OKINAWA, MON AMOUR

Exposition photographique de Zoltán Korsós 2 septembre – 4 octobre House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Exposition photographique de Zoltán Korsós

29 août – 4 octobre 2026

Vernissage: 29 août 2026, 11h00 / Journée de la Photographie hongroise

Lors du vernissage, Bernadett Grászli, historienne de l’art, s’entretiendra avec l’artiste.

Programme associé: 19 septembre 2026, 15h00. Visite guidée avec Zoltán Korsós à l’occasion des Journées du patrimoine culturel.

Palais Dubniczay, Várgaléria

8200 Veszprém, Vár utca 29

Le Dr Zoltán Korsós, zoologiste et ancien directeur général du Musée hongrois d’Histoire naturelle, a séjourné pendant trois ans, de 2009 à 2012, dans l’archipel subtropical d’Okinawa, au sud du Japon, à l’invitation de l’Université des Ryūkyū. Il a exploré cinquante-trois des soixante îles habitées, où il a étudié la biologie des arthropodes du sol. Il a d’abord partagé ses expériences singulières sur un blog, puis dans un ouvrage qui en est issu. Ce livre, comblant une lacune, propose de faire découvrir au public ce monde lointain et presque méconnu, ses habitants, ses cultures isolées et singulières, ainsi que sa faune exotique et rare. À partir de 50 000 photographies réalisées durant son séjour, une sélection d’une cinquantaine d’images a été retenue pour cette exposition, offrant un aperçu condensé de l’archipel des Ryūkyū. L’exposition est présentée avec le soutien du Musée Hongrois d’Histoire Naturelle.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Exposition photographique de Zoltán Korsós

©Zoltán Korsós