Q’ONOY – The Night of Fire Photography exhibition by Pilar Pedraza, House of Arts Veszprém, Veszprém

Informations pratiques

Q’ONOY – The Night of Fire

Photography exhibition by Pilar Pedraza Vendredi 4 septembre, 16h00 House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-04T16:00:00+02:00 – 2026-09-04T17:00:00+02:00

Cette exposition, qui nous conduit au cœur de Paucartambo, présente l’une des fêtes les plus vibrantes des Andes péruviennes: le festival rituel de la Virgen del Carmen. Née à Lima, la photographe Pilar Pedraza documente depuis onze ans cet univers singulier en tant que responsable de projets de photographie participative. À travers son appareil et son propre masque, elle devient elle-même partie prenante de ces événements éphémères, afin de restituer, par ses images, des instants façonnés par la lumière et le feu.

La vie de la petite ville tranquille s’anime pendant trois jours grâce à une vingtaine de groupes de danse masqués, dont les mouvements portent également des mythes anciens façonnés par la communauté. Derrière des masques réalisés en plâtre, en carton ou en fibre de verre, les danseurs entrent en dialogue avec les dieux, donnant forme à des combats mythiques remontant à l’époque inca.

La réalisation de l’exposition a été soutenue par l’Ambassade du Pérou en Hongrie.

Lors du vernissage, le groupe de danse péruvien Sonqoy Tusuy se produira.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Cette exposition, qui nous conduit au cœur de Paucartambo, présente l’une des fêtes les plus vibrantes des Andes péruviennes: le festival rituel de la Virgen del Carmen. Née à Lima, la photographe en…

©Pilar Pedraza