Hommage à… Photography exhibition by Árpád Kiss-Kuntler, House of Arts Veszprém, Veszprém

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Hommage à…

Photography exhibition by Árpád Kiss-Kuntler Samedi 5 septembre, 17h00 House of Arts Veszprém Veszprém

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

L’exposition inaugurale de la saison de Veszprém, organisée à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de la photographie, présente une sélection originale d’œuvres en noir et blanc d’Árpád Kiss-Kuntler, artiste lauréat du Prix d’excellence pour l’ensemble de son œuvre en photojournalisme 2026. Cette exposition est un témoignage intime, rassemblant des impressions et des atmosphères qui, au fil des ans, ont façonné l’expression artistique de l’artiste, transmise à travers un langage visuel et des réflexions écrites faisant partie de son héritage intellectuel.

La série « hommage », dédiée à de grands prédécesseurs et à d’éminents contemporains, comprend des artistes tels que Claude Monet, Henri Rousseau et Le Corbusier ; des écrivains tels que Béla Hamvas, László Krasznahorkai, les frères Grimm et Isaac Asimov ; ainsi que des scientifiques tels que David Attenborough, Carlo Rovelli et Stephen Hawking — des personnalités que le photographe considère comme des sources d’inspiration.

House of Arts Veszprém 17 Vár utca Veszprém 8200 Veszprém Veszprémi Vár Veszprém + 36 88425204 https://www.muveszetekhaza.hu/en https://www.facebook.com/muveszetekhazaveszprem/?locale=hu_HU The House of Arts Veszprém is a municipally funded, multifunctional museum and cultural centre that operates exhibition spaces and creative studios, manages deposit collections, engages in book publishing, and maintains its own contemporary visual art collection. Serving the citizens of Veszprém and visitors to the city alike, the institution is committed to the diverse and innovative use, preservation, and presentation of the values of fine and applied arts as well as contemporary literature. Through its activities, it supports mental well-being, environmental awareness, equal opportunities, intercultural dialogue, and culture-based economic development. It also contributes to the achievement of public education goals and organises opportunities for local communities to engage in cultural life and lifelong learning. By car

Vehicle traffic in the castle is limited, but our galleries are just a few minutes’ walk from the Óváros tér (Old Town Square) car park.

By public transport

The city’s central bus station is only a 10-minutes walk away.

When travelling from the train station, taking the local bus is recommended. When taking Bus No. 4, get off at the Megyeháza tér (County Hall Square) stop, while in the case of bus No. 2, the Színház (Theatre) stop is the most convenient.

By bike

A cobbled path leads through the castle. There are bicycle stands in the courtyard of Dubniczay Palace.

For visitors with special needs, please let us know in advance so that our colleagues can prepare for their visit and ensure the best possible conditions for their participation in our exhibitions and events.

Log in at: arthouse@arthouseweb.hu

Les expositions inaugurales de la saison de Veszprém, organisées à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de la photographie, présentent une sélection originale d’œuvres en noir et blanc…

©Árpád Kiss-Kuntler – Le Corbusier