Gabriel Abrantes Limbo Collection Lambert Avignon

Collection Lambert 5 rue Violette Avignon Vaucluse
Gabriel Abrantes, artiste-réalisateur américano-portugais est invité à la Collection Lambert pour sa première grande exposition en France.
Collection Lambert 5 rue Violette Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 16 56 23 bienvenue@collectionlambert.com
English : Gabriel Abrantes Limbo
American-Portuguese artist-director Gabriel Abrantes is invited to the Collection Lambert for his first major exhibition in France.
