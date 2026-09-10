GABRIEL DELMAS INVITE JAKOB MANZ LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

GABRIEL DELMAS INVITE JAKOB MANZ

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

5.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Pour la quinzième fois, Gabriel Delmas a le plaisir d’organiser la Jam Session Groove au Taquin. Il continue ses collaborations prestigieuses en invitant un artiste majeur du jazz allemand et européen, le saxophoniste Jakob Manz.

Né en 2001, Jakob Manz est considéré comme l’un des talents émergents de la scène jazz allemande. Reconnu pour sa technique impressionnante et son jeu de saxophone d’une grande richesse mélodique, il a débuté sa formation musicale dès son plus jeune âge et a étudié à l’université de musique et des arts du spectacle de Stuttgart, où il est devenu membre du BuJazzO (orchestre fédéral de jazz). Il a remporté plusieurs prix de jazz prestigieux en Allemagne, a sorti son premier album chez ACT, Natural Energy, à l’âge de 19 ans et s’est produit dans tous les grands festivals allemands, ainsi qu’à l’étranger.

Manz est connu pour ses collaborations avec divers ensembles, dont le Jakob Manz Project et le SWR Big Band. Il travaille avec de nombreux musiciens de renom et se produit régulièrement dans des festivals et des clubs nationaux et internationaux. Jakob Manz est l’un des jeunes saxophonistes les plus prometteurs d’Allemagne et d’Europe, qui se distingue par son approche novatrice et originale. Il fait récemment partie du projet de Simon Oslender organiste, participant à l’album On A Roll et joua en live avec Will Lee (basse) et le légendaire Steve Gadd (batterie).

Ouverture de la soirée en trio accompagné de Florent Hortal à la guitare et Nicolas Blancot aux claviers

Ensuite c’est Jam 100% Groove! Prise de risque, Groove et partage seront les maîtres mots de la soirée. 5.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

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English :

For the fifteenth time, Gabriel Delmas is pleased to organize the Groove Jam Session at Le Taquin. He continues his prestigious collaborations by inviting a leading figure in German and European jazz, saxophonist Jakob Manz.

L’événement GABRIEL DELMAS INVITE JAKOB MANZ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE