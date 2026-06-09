Gabrielle Giraud LaMAM Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement

Gabrielle Giraud

Samedi 23 janvier 2027 à partir de 20h.

Samedi 13 février 2027 à partir de 20h. LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23 2027-02-13

Gabrielle Giraud vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux, avec son spectacle Gabrielle au naturel

Gabrielle Giraud est une artiste aux talents multiples. Elle se met en scène au travers de personnages mythiques dont elle a le secret.



Elle puise son inspiration dans l’environnement qui l’a vue naître La Méditerranée.



Elle vous embarquera dans son univers solaire, drôle et généreux. Une chose est sûre vous ne risquez pas de vous endormir sur votre fauteuil. .

LaMAM 16 promenade Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gabrielle Giraud will take you into her sunny, funny and generous world with her show Gabrielle au naturel

L’événement Gabrielle Giraud Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille