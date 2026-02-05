GAE | La Grande Aventure d’Entreprendre Espace Mayenne Laval
GAE | La Grande Aventure d’Entreprendre
Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne
Début : 2026-03-19 14:00:00
fin : 2026-03-19 18:00:00
2026-03-19
A ne pas manquer si vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise.
CCI, CMA, LMT, APESS, France Travail, Transition Pro, Coodem, BGE…
Experts-comptables, avocats, notaires…
Initiative Mayenne, Réseau Entreprendre, Banques…
Assureur, Mutuelle, URSSAF…
Région Pays de la Loire, Collectivités locales…
La micro entreprise, un réel tremplin ?
Quelle(s) solution(s) de financement pour mon projet ?
Construire et sécuriser mon projet grâce au Pass Entreprendre.
Venez rencontrer et échanger avec des porteurs de projet qui se sont lancés en créant ou reprenant une entreprise.
#jentreprendsenmayenne .
Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 88 72 creation@mayenne.cci.fr
English :
Not to be missed if you’re planning to set up or take over a business.
