GAE | La Grande Aventure d’Entreprendre Espace Mayenne Laval

GAE | La Grande Aventure d’Entreprendre

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Début : 2026-03-19 14:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

2026-03-19

A ne pas manquer si vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise.

CCI, CMA, LMT, APESS, France Travail, Transition Pro, Coodem, BGE…

Experts-comptables, avocats, notaires…

Initiative Mayenne, Réseau Entreprendre, Banques…

Assureur, Mutuelle, URSSAF…

Région Pays de la Loire, Collectivités locales…

La micro entreprise, un réel tremplin ?

Quelle(s) solution(s) de financement pour mon projet ?

Construire et sécuriser mon projet grâce au Pass Entreprendre.

Venez rencontrer et échanger avec des porteurs de projet qui se sont lancés en créant ou reprenant une entreprise.

#jentreprendsenmayenne .

Espace Mayenne 2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 88 72 creation@mayenne.cci.fr

English :

Not to be missed if you’re planning to set up or take over a business.

