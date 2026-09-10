Gaël Faye Antarès Arena Le Mans
samedi 6 novembre 2027 · Antarès Arena · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Gaël Faye
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-06 20:00:00
fin : 2027-11-06
Date(s) :
2027-11-06
Gaël Faye à Antarès Le Mans !
Gaël Faye, rappeur et écrivain, signe son grand retour musical avec une tournée événement ! Avec des textes ciselés sur fond de confidence et d’héritage, il fait voyager le public entre rap, chanson et poésie.
Révélé avec son premier roman Petit Pays (Prix Goncourt des lycéens) et son album disque de platine Lundi Méchant, il est devenu l’une des voix incontournables de sa génération. Son dernier roman Jacaranda (Prix Renaudot 2024) confirme sa place parmi les grands conteurs contemporains. Sur scène, il déploiera une énergie généreuse et communicative, où l’intime se mêle à la fête.
RDV le samedi 6 novembre 2027 à 20h à Antarès Arena ! .
Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00
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English :
Go, Faye and Antar, Le Mans!
L’événement Gaël Faye Le Mans a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Le Mans
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