Visite flash les vitraux de la cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash les vitraux de la cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:45:00

fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :

2026-08-29

A la Renaissance, les rois et reines Valois offrent de splendides vitraux à la cathédrale. L’art du vitrail s’estompe les siècles suivants pour renaître au XIXème siècle en même temps que l’intérêt pour le Moyen Âge. Le Mans redevient l’un des centres créatifs français et européen de cet art.

Jauge de 20 personnes.

Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez. .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

During the Renaissance, the Valois kings and queens donated magnificent stained-glass windows to the cathedral. The art of stained glass faded in the following centuries, only to be revived in the 19th century alongside a renewed interest in the Middle Ages. Le Mans once again became one of the leading centers of this art form in France and Europe.

L’événement Visite flash les vitraux de la cathédrale volet 2 de la Renaissance au XXème siècle Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72