UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Le Mans l’été au port Le Mans

samedi 29 août 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue Ampère
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Le Mans l’été au port

Rue Ampère Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Le port s’anime cet été au parc de l’Île-aux-Planches. Profitez d’animations familiales (maquillage, course de bateaux pop pop, borne à selfie, matelotage, atelier de sensibilisation à l’environnement avec Terre des hommes et jeux en bois) et de danse avec les associations Doonya (danse indienne), La Salsita et Danse Africaine. A 20h, découvrez le bal ‘’Le bal cosmopolite’’ de la Majeure Cie.   .

Rue Ampère Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Mans l’été au port Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)