Informations pratiques

Le Mans

Le Mans l’été au port

Rue Ampère Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 16:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le port s’anime cet été au parc de l’Île-aux-Planches. Profitez d’animations familiales (maquillage, course de bateaux pop pop, borne à selfie, matelotage, atelier de sensibilisation à l’environnement avec Terre des hommes et jeux en bois) et de danse avec les associations Doonya (danse indienne), La Salsita et Danse Africaine. A 20h, découvrez le bal ‘’Le bal cosmopolite’’ de la Majeure Cie. .

Rue Ampère Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Le Mans l’été au port Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72