Tous au parc ! Rue Ampère Le Mans

Le Mans

Tous au parc !

Rue Ampère Parc Île-aux-planches Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Lecture

Des lectures pour les 0-3 ans

10h15 & 11h Parc Ile-aux-planches (repli à la médiathèque Aragon)

Pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents .

Rue Ampère Parc Île-aux-planches Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72