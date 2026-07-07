Informations pratiques

Le Mans

Dégustation de Cola

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le Carré Rouge rafraîchit sa carte pour les beaux jours. Viens goûter nos boissons et vote pour ta préférée !

Le Carré Rouge rafraîchit sa carte pour les beaux jours. Viens goûter nos boissons et vote pour ta préférée !

Amateur·ices de boissons fraîches ? Viens goûter et comparer notre sélection avant de nous partager ton verdict.

Tu pourras ensuite retrouver la boisson gagnante dans la carte du Bar du Carré Rouge.

À toi de jouer ! .

4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

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L’événement Dégustation de Cola Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72