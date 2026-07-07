Dégustation de Cola Le Mans
mercredi 8 juillet 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Dégustation de Cola
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Le Carré Rouge rafraîchit sa carte pour les beaux jours. Viens goûter nos boissons et vote pour ta préférée !
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À toi de jouer ! .
4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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L’événement Dégustation de Cola Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72
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