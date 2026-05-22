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Tous au parc ! Centre hospitalier cour d’honneur Le Mans

Tous au parc ! Centre hospitalier cour d’honneur Le Mans mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Centre hospitalier cour d'honneur

Adresse : 194 Avenue Rubillard

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Le Mans

Tous au parc !

Centre hospitalier cour d’honneur 194 Avenue Rubillard Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Lecture
Des lectures pour tout le monde le personnel soignant, les patients et les curieux d’un jour

14h30 Centre hospitalier, cour d’honneur devant bâtiment Froulay
Tout public   .

Centre hospitalier cour d’honneur 194 Avenue Rubillard Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72

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