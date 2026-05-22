Tous au parc ! Centre hospitalier cour d’honneur Le Mans

Le Mans

Tous au parc !

Centre hospitalier cour d’honneur 194 Avenue Rubillard Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Lecture

Des lectures pour tout le monde le personnel soignant, les patients et les curieux d’un jour

14h30 Centre hospitalier, cour d’honneur devant bâtiment Froulay

Tout public .

Centre hospitalier cour d’honneur 194 Avenue Rubillard Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72