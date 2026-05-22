Tous au parc ! Centre hospitalier cour d’honneur Le Mans
Tous au parc ! Centre hospitalier cour d’honneur Le Mans mercredi 8 juillet 2026.
Le Mans
Tous au parc !
Centre hospitalier cour d’honneur 194 Avenue Rubillard Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Lecture
Des lectures pour tout le monde le personnel soignant, les patients et les curieux d’un jour
14h30 Centre hospitalier, cour d’honneur devant bâtiment Froulay
Tout public .
Centre hospitalier cour d’honneur 194 Avenue Rubillard Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Tous au parc ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72
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