Gaëtan Delferière Spécial | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 21:50:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez voir Gaëtan Delferière le vendredi 18 septembre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
English :
Come and see Gaëtan Delferière on Friday September 18 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.
L’événement Gaëtan Delferière Spécial | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-17 par Clermont Auvergne Volcans