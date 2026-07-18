Gaétan Husson Charbon Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Gaétan Husson Charbon

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12 21:30:00

Date(s) :

2027-03-12

Pensionnaire de la Troupe du Jamel et régulièrement sur les scènes des comedy clubs convoités de la capitale, Gaétan Husson vous présente son nouveau spectacle.

La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain .

C’est pas de moi, c’est de Paul Bocuse*.

*Vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants !

Placement libre assis.Tout public

18 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

A member of the Troupe du Jamel who regularly performs at the capital’s most sought-after comedy clubs, Gaétan Husson presents his new show.

Life is nothing but a joke. It can end in an instant. So, you have to work as if you were going to live to be 100 and live as if you were going to die tomorrow.

That’s not my line—it’s Paul Bocuse’s*.

*You know, he’s the guy who owned restaurants!

Unreserved seating.

L’événement Gaétan Husson Charbon Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH