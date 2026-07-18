Gaétan Husson Charbon Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
vendredi 12 mars 2027 · Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Gaétan Husson Charbon
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12 21:30:00
Date(s) :
2027-03-12
Pensionnaire de la Troupe du Jamel et régulièrement sur les scènes des comedy clubs convoités de la capitale, Gaétan Husson vous présente son nouveau spectacle.
La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain .
C’est pas de moi, c’est de Paul Bocuse*.
*Vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants !
Placement libre assis.Tout public
18 .
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57
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English :
A member of the Troupe du Jamel who regularly performs at the capital’s most sought-after comedy clubs, Gaétan Husson presents his new show.
Life is nothing but a joke. It can end in an instant. So, you have to work as if you were going to live to be 100 and live as if you were going to die tomorrow.
That’s not my line—it’s Paul Bocuse’s*.
*You know, he’s the guy who owned restaurants!
Unreserved seating.
L’événement Gaétan Husson Charbon Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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