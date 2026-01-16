Gaëtan Roussel Dans le cadre du Festival Bebop Antarès Arena Le Mans

Gaëtan Roussel Dans le cadre du Festival Bebop

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Gaëtan Roussel, de retour à Antarès Le Mans !

Corida présente Gaëtan Roussel en concert.

Prolifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement. Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio “Marjolaine“ à paraitre le 14 novembre 2025. Il sera pour l’occasion en tournée en France à partir du printemps 2026.

RDV mardi 3 novembre 2026 à Antarès Arena dans le cadre du Festival BEBOP.

Billetterie disponible également à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole. .

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gaëtan Roussel returns to Antarès Le Mans!

L’événement Gaëtan Roussel Dans le cadre du Festival Bebop Le Mans a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Le Mans