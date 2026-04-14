Gaëtan Roussel, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
Gaëtan Roussel, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain mardi 17 novembre 2026.
Gaëtan Roussel 17 novembre 2026 et 17 février 2027 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique
38,50 € à 66 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00
Fin : 2027-02-17T20:00:00+01:00 – 2027-02-17T22:00:00+01:00
Concert
Prolifique porteur et passeur de projets, Gaëtan Roussel ne cesse d’inventer son destin d’artiste en mouvement. Après des retrouvailles triomphales avec Louise Attaque, il s’échappe de nouveau en solo, avec un sixième album studio, “Marjolaine“ (sortie : novembre 2025). L’occasion pour une tournée en France à partir du printemps 2026.
Concerts :
Mardi 17 novembre 2026 à 20h (complet)
Mercredi 17 février 2027 à 20h
Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/GAETAN%20ROUSSEL-21379 »}]
Concert Zénith
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