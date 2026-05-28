Gaëtane Ô Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Gaëtane Ô

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:30:00

fin : 2026-09-23 21:45:00

Date(s) :

2026-09-23

Concert Gaëtane écrit et chante comme on cherche l’air.

Une voix organique, qui ne triche pas. Révélée très jeune en demi-finale de la Nouvelle Star, elle sort un premier album produit par André Manoukian, posant les bases d’un univers déjà singulier. Après plus de douze ans de scène avec le duo Bon Air, elle revient en solo avec une écriture sensible et vibrante. Aujourd’hui, elle compose au piano des chansons-poèmes, à la croisée de la chanson française et d’une production contemporaine. Son univers, à la fois brut et délicat, explore les états intérieurs, les silences et les élans du vivant. Elle signe textes, compositions et arrangements, au plus près de son intuition. Son nouvel album “Ô”, pensé comme un cycle, se dévoilera au fil de l’année 2026. Sur scène, un espace rare, un concert piano-voix intime, à vivre comme une traversée. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Gaëtane Ô Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne