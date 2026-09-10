AGENDA · Le Mans
Gagarine, Les Cinéastes, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Gagarine Samedi 19 septembre, 20h30 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:08:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:08:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=INHH3 »}]
Ciné-échange – Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décid… Les Cinéastes Gagarine
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