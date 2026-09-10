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Gagarine, Les Cinéastes, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Gagarine, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Gagarine Samedi 19 septembre, 20h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:08:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:08:00+02:00

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