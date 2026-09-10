Gagarine, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Gagarine Samedi 19 septembre, 20h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:08:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:08:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=INHH3 »}]

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