Gala annuel de dance Actuelle Danse Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Gala annuel de dance

Actuelle Danse 14 Pl. du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

L’Association Actuelle Danse organise le gala annuel !

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Actuelle Danse 14 Pl. du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 45 63 actuelledanse.pizancon@gmail.com

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English :

The Actuelle Danse Association is organizing its annual gala!

L’événement Gala annuel de dance Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme