Gala annuel de dance Actuelle Danse Chatuzange-le-Goubet
Gala annuel de dance Actuelle Danse Chatuzange-le-Goubet samedi 27 juin 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Gala annuel de dance
Actuelle Danse 14 Pl. du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
L’Association Actuelle Danse organise le gala annuel !
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Actuelle Danse 14 Pl. du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 45 63 actuelledanse.pizancon@gmail.com
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English :
The Actuelle Danse Association is organizing its annual gala!
L’événement Gala annuel de dance Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme