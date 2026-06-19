Jeu de piste Super-héros en action Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet mercredi 24 juin 2026.

Chatuzange-le-Goubet

Jeu de piste Super-héros en action

Bibliothèque Chatulivre 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-07-01 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08

Prêt à participer à ce jeux de piste en équipe? Prépares-toi, on attend plus que toi!

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Bibliothèque Chatulivre 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

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English :

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L’événement Jeu de piste Super-héros en action Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme