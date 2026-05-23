Chatuzange-le-Goubet

Fête de la Musique

Au centre du village Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez vous pour une soirée festive et conviviale ! 4 scènes, 12 groupes locaux prêts pour vous faire danser et une ambiance unique. Au programme variété française, pop-rock, chants corses… il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles !

.

Au centre du village Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 25 15 mairie@chatuzangelegoubet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a festive and convivial evening! 4 stages, 12 local bands ready to make you dance, and a unique atmosphere. On the program: French variety, pop-rock, Corsican songs? there’s something for every taste and ear!

L’événement Fête de la Musique Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme