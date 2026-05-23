Fête de la Musique Chatuzange-le-Goubet
Fête de la Musique Chatuzange-le-Goubet vendredi 19 juin 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Fête de la Musique
Au centre du village Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez vous pour une soirée festive et conviviale ! 4 scènes, 12 groupes locaux prêts pour vous faire danser et une ambiance unique. Au programme variété française, pop-rock, chants corses… il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles !
.
Au centre du village Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 25 15 mairie@chatuzangelegoubet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a festive and convivial evening! 4 stages, 12 local bands ready to make you dance, and a unique atmosphere. On the program: French variety, pop-rock, Corsican songs? there’s something for every taste and ear!
L’événement Fête de la Musique Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Chatuzange-le-Goubet (Drôme)
- Katulu ? Chatulivre Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet 29 mai 2026
- Concert La Fiesta Goubetoise Chatuzange-le-Goubet 30 mai 2026
- Concert Un choeur pour la terre Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet 30 mai 2026
- Stage avec Gabin Salle des sports Chatuzange-le-Goubet 6 juin 2026
- Les folles années 70/80 Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet 8 juillet 2026