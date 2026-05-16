Stage avec Gabin Salle des sports Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Stage avec Gabin

Salle des sports 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

20€ le cours

35€ les 2 cours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Participez à un stage de Pilates et Lady Style avec Gabin.

Deux cours sont proposés Pilates de 10h30 à 12h00 et Lady Style de 13h30 à 15h00.

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Salle des sports 14 place du 19 mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 44 45 63 actuelledanse.pizancon@gmail.com

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English :

Take part in a Pilates and Lady Style workshop with Gabin.

Two classes are offered: Pilates from 10:30am to 12:00pm and Lady Style from 1:30pm to 3:00pm.

L’événement Stage avec Gabin Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme