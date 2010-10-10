Concert Un choeur pour la terre Ensemble Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Concert Un choeur pour la terre

Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mai 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert interprété par le groupe vocal Bella Ciao .

Inspiré d’un film français de 1996, la représentation inclura des chants relatifs à la protection de la nature.

En 1ère partie Choeur de coeurs de Peyrins sous la direction de Bernard Lorenzo.

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Ensemble Charles Bringuier 14 place du 19 mai 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes groupevocalbellaciao@gmail.com

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English :

Concert performed by the Bella Ciao vocal group.

Inspired by a 1996 French film, the performance will include songs about protecting nature.

In 1st part: Choeur de coeurs de Peyrins under the direction of Bernard Lorenzo.

L’événement Concert Un choeur pour la terre Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme