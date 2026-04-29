Les dinosaures arrivent dans votre ville ! Chatuzange-le-Goubet
Les dinosaures arrivent dans votre ville ! Chatuzange-le-Goubet samedi 16 mai 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Les dinosaures arrivent dans votre ville !
Chemin de Cenizier Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
3 à 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-16
Préparez-vous à un voyage fascinant dans le passé, où des créatures mythiques prennent vie sous vos yeux !
Exposition exceptionnelle avec des dinosaures robotisés, des animations interactives et des expériences inoubliables pour toute la famille.
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Chemin de Cenizier Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes expo.dinosaures@gmail.com
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English :
Get ready for a fascinating journey into the past, where mythical creatures come to life before your very eyes!
An exceptional exhibition featuring robotic dinosaurs, interactive animations and unforgettable experiences for the whole family.
L’événement Les dinosaures arrivent dans votre ville ! Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme