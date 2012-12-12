Fête du Tennis Club de Chatu Club de tennis et Pádel de Chatuzange Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Fête du Tennis Club de Chatu

Club de tennis et Pádel de Chatuzange 390 allée Joël Combet Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Tennis Club de Chatuzange vous invite à sa fête du club.

Au programme repas rougail saucisses, vin, dessert et rhum offert dans une ambiance conviviale et festive.

Inscription obligatoire.

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Club de tennis et Pádel de Chatuzange 390 allée Joël Combet Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 37 86 61 chatuzange.tennisclub@bbox.fr

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English :

The Tennis Club de Chatuzange invites you to its club party.

On the program: rougail saucisses, wine, dessert and complimentary rum in a friendly, festive atmosphere.

Registration required.

L’événement Fête du Tennis Club de Chatu Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme