Fête du Tennis Club de Chatu Club de tennis et Pádel de Chatuzange Chatuzange-le-Goubet
Fête du Tennis Club de Chatu Club de tennis et Pádel de Chatuzange Chatuzange-le-Goubet samedi 6 juin 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Fête du Tennis Club de Chatu
Club de tennis et Pádel de Chatuzange 390 allée Joël Combet Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Tennis Club de Chatuzange vous invite à sa fête du club.
Au programme repas rougail saucisses, vin, dessert et rhum offert dans une ambiance conviviale et festive.
Inscription obligatoire.
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Club de tennis et Pádel de Chatuzange 390 allée Joël Combet Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 82 37 86 61 chatuzange.tennisclub@bbox.fr
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English :
The Tennis Club de Chatuzange invites you to its club party.
On the program: rougail saucisses, wine, dessert and complimentary rum in a friendly, festive atmosphere.
Registration required.
L’événement Fête du Tennis Club de Chatu Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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