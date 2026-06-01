Tapis-lecture à Chatulivre Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet
Tapis-lecture à Chatulivre Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet mercredi 17 juin 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Tapis-lecture à Chatulivre
Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-18 2026-06-20
Chers parents d’un tout-petit, chères nounous, si vos enfants aiment les histoires, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous à la bibliothèque avec Monique et Isabelle, autour d’un tapis-lecture Auprès de mon arbre .
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Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
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English :
Dear parents of a toddler, dear nannies, if your children love stories, we’re delighted to invite you to join Monique and Isabelle at the library for a reading mat entitled Auprès de mon arbre .
L’événement Tapis-lecture à Chatulivre Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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