Tapis-lecture à Chatulivre Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Tapis-lecture à Chatulivre

Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-18 2026-06-20

Chers parents d’un tout-petit, chères nounous, si vos enfants aiment les histoires, nous sommes heureux de vous donner rendez-vous à la bibliothèque avec Monique et Isabelle, autour d’un tapis-lecture Auprès de mon arbre .

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Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

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English :

Dear parents of a toddler, dear nannies, if your children love stories, we’re delighted to invite you to join Monique and Isabelle at the library for a reading mat entitled Auprès de mon arbre .

L’événement Tapis-lecture à Chatulivre Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme