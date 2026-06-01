Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise) Base nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet

Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise)

Base nautique du Martinet 3055 route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez participer aux 80 ans de la SNRPG! Pour l’occasion, convivialité et journée vintage seront au rendez-vous, en plus de nombreuses animations.

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Base nautique du Martinet 3055 route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes avironsnrpg@gmail.com

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English :

Join us for 80 years of SNRPG! For the occasion, conviviality and a vintage day will be the order of the day, as well as a host of events.

L’événement Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise) Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme