Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise) Base nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet
Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise) Base nautique du Martinet Chatuzange-le-Goubet samedi 13 juin 2026.
Chatuzange-le-Goubet
Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise)
Base nautique du Martinet 3055 route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez participer aux 80 ans de la SNRPG! Pour l’occasion, convivialité et journée vintage seront au rendez-vous, en plus de nombreuses animations.
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Base nautique du Martinet 3055 route Louis Pasteur Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes avironsnrpg@gmail.com
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English :
Join us for 80 years of SNRPG! For the occasion, conviviality and a vintage day will be the order of the day, as well as a host of events.
L’événement Journée Vintage 80 ans de la SNRPG (Société Nautique Romano Péageoise Goubétoise) Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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