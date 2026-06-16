Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun

Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun

Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun samedi 27 juin 2026.

Adresse : Gymnase Pasteur

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Gala annuel des Bâtons Dunois

Gymnase Pasteur Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Les Bâtons Dunois sont heureux de vous présenter leur gala annuel. Une petite restauration sera disponible sur place.
Ouverture des portes à 18h30
Renseignements par téléphone. 5  .

Gymnase Pasteur Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 30 39 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The B%E2tons Dunois are pleased to present their annual gala. Light refreshments will be available on site.

L’événement Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)