Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun
Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun samedi 27 juin 2026.
Châteaudun
Gala annuel des Bâtons Dunois
Gymnase Pasteur Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Les Bâtons Dunois sont heureux de vous présenter leur gala annuel. Une petite restauration sera disponible sur place.
Ouverture des portes à 18h30
Renseignements par téléphone. 5 .
Gymnase Pasteur Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 30 39 34
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English :
The B%E2tons Dunois are pleased to present their annual gala. Light refreshments will be available on site.
L’événement Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN
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