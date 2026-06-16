Châteaudun

Gala annuel des Bâtons Dunois

Gymnase Pasteur Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Bâtons Dunois sont heureux de vous présenter leur gala annuel. Une petite restauration sera disponible sur place.

Ouverture des portes à 18h30

Renseignements par téléphone. 5 .

Gymnase Pasteur Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 12 30 39 34

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English :

The B%E2tons Dunois are pleased to present their annual gala. Light refreshments will be available on site.

L’événement Gala annuel des Bâtons Dunois Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND CHATEAUDUN