Gala Ben Glassberg

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

Durée 2h, entracte inclus

Une soirée exceptionnelle, un véritable feu d’artifice musical, pour célébrer six années de direction musicale de Ben Glassberg à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen. Pour ce programme de gala, quelques-unes des plus grandes voix et des grands solistes qui ont marqué ce compagnonnage et illuminé notre scène ont tenu à être présents. Ben Glassberg a choisi des œuvres reflétant cette aventure musicale partagée convoquant tour à tour le romantisme envoûtant de Strauss, la virtuosité éclatante du Concerto d’Aranjuez, ou encore la modernité saisissante de la musique de Camille Pépin. Une soirée qui s’annonce inoubliable, où la musique et l’émotion se mêleront harmonieusement pour célébrer un parcours mémorable.

Dans le cadre de la saison Unanimes !, initiative de l’Association Française des Orchestres

– Rencontre et répétition ouverte, mercredi 24 juin 14h

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle

– Gilets vibrants, samedi 27 juin 18h .

7 Rue du Docteur Robert Rambert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@operaderouen.fr

L’événement Gala Ben Glassberg Rouen a été mis à jour le 2026-03-04 par Seine-Maritime Attractivité