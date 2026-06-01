Gala boxe française Salle des fêtes Bletterans

Bletterans

Gala boxe française

Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Programme de l’après-midi ouvert au public:

– 14h45 Accueil

– 15h00 Assemblée Générale du CSBF Bletterans

– 15h45 Début des assauts JEUNES pour le passage des grades

– 17h15 Initiation à la Savate-Forme et démonstration

– 17h45: Début des assauts ADULTES pour le passage des grades

– 19h00 Assauts libres jeunes et adultes

– 19h30 Résultats et remise des grades .

Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@csbf-bletterans.phaln.info

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English : Gala boxe française

L’événement Gala boxe française Bletterans a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu