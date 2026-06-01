Gala boxe française Salle des fêtes Bletterans
Gala boxe française Salle des fêtes Bletterans samedi 13 juin 2026.
Bletterans
Gala boxe française
Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 19:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Programme de l’après-midi ouvert au public:
– 14h45 Accueil
– 15h00 Assemblée Générale du CSBF Bletterans
– 15h45 Début des assauts JEUNES pour le passage des grades
– 17h15 Initiation à la Savate-Forme et démonstration
– 17h45: Début des assauts ADULTES pour le passage des grades
– 19h00 Assauts libres jeunes et adultes
– 19h30 Résultats et remise des grades .
Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@csbf-bletterans.phaln.info
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English : Gala boxe française
L’événement Gala boxe française Bletterans a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu
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