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Gala boxe française Salle des fêtes Bletterans

Gala boxe française Salle des fêtes Bletterans samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 1 Rue Louis-le-Grand

Ville : 39140 Bletterans

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Bletterans

Gala boxe française

Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 19:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Programme de l’après-midi ouvert au public:
– 14h45 Accueil
– 15h00 Assemblée Générale du CSBF Bletterans
– 15h45 Début des assauts JEUNES pour le passage des grades
– 17h15 Initiation à la Savate-Forme et démonstration
– 17h45: Début des assauts ADULTES pour le passage des grades
– 19h00 Assauts libres jeunes et adultes
– 19h30 Résultats et remise des grades   .

Salle des fêtes 1 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@csbf-bletterans.phaln.info

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English : Gala boxe française

L’événement Gala boxe française Bletterans a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu

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