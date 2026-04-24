Gala de boxe International Gymnase Louis Aragon Bergerac

Bergerac

Gala de boxe International

Gymnase Louis Aragon Allée des grands ducs Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La salle Louis Aragon accueille un gala de boxe internationale réunissant des combattants français et portugais pour une soirée sportive d’exception.

Au programme, 13 combats élites opposant des boxeurs de haut niveau dans une ambiance intense et spectaculaire.

Rendez-vous le samedi 23 mai à 18h00 à la Salle Louis Aragon

Buvette et restauration sur place.

Renseignements 06 61 80 26 65 .

Gymnase Louis Aragon Allée des grands ducs Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 80 26 65

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English : Gala de boxe International

A boxing gala will be held at the Louis Aragon gymnasium on May 4. This is the second edition.

Tickets open at 7pm and fights start at 8pm.

L’événement Gala de boxe International Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides