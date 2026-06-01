Gala de Danse de l’Espérance Place de la libération Saint-Germain-des-Fossés
Gala de Danse de l’Espérance Place de la libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 13 juin 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Gala de Danse de l’Espérance
Place de la libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
2 € 12/18 ans & Gratuit 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle de danse
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Place de la libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 51 03 14
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English :
Dance show
L’événement Gala de Danse de l’Espérance Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations