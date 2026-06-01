Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gala de Danse de l’Espérance Place de la libération Saint-Germain-des-Fossés

Gala de Danse de l’Espérance Place de la libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place de la libération

Adresse : Espace Culturel Fernand-Raynaud

Ville : 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 2 € 12/18 ans & Gratuit 12 ans

Saint-Germain-des-Fossés

Gala de Danse de l’Espérance

Place de la libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

2 € 12/18 ans & Gratuit 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Spectacle de danse
  .

Place de la libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 51 03 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dance show

L’événement Gala de Danse de l’Espérance Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations

À voir aussi à Saint-Germain-des-Fossés (Allier)