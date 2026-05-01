Gala de danse des enfants de Terpsichore Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Gala de danse des enfants de Terpsichore Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie dimanche 31 mai 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Gala de danse des enfants de Terpsichore
Rue de la Poste Jeliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 15:30:00
Date(s) :
2026-05-31
L’équipe de Terpsichore et Cynthia sont impatients de vous accueillir pour ce nouveau gala rempli de grâce, d’émotion et de talent. .
Rue de la Poste Jeliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 05 56 terpsichore64@yahoo.fr
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English : Gala de danse des enfants de Terpsichore
L’événement Gala de danse des enfants de Terpsichore Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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