Gala de danse des enfants de Terpsichore Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Gala de danse des enfants de Terpsichore

Rue de la Poste Jeliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 15:30:00

Date(s) :

2026-05-31

L’équipe de Terpsichore et Cynthia sont impatients de vous accueillir pour ce nouveau gala rempli de grâce, d’émotion et de talent. .

Rue de la Poste Jeliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 05 56 terpsichore64@yahoo.fr

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English : Gala de danse des enfants de Terpsichore

L’événement Gala de danse des enfants de Terpsichore Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn