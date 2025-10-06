Gala de danse du Conservatoire

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Événements prestigieux très attendus des Chartrains, ces deux soirées sont l’aboutissement d’une année de travail intense, de passion et de dévouement de la part de nos talentueux danseurs et chorégraphes.

Cette proposition artistique qui dépasse la simple prestation scénique, est une véritable célébration de l’art du mouvement et de l’expression corporelle. Nos danseurs, débutants ou avancés, présenteront une fois encore un spectacle mêlant ballet classique et danse contemporaine, ou chaque tableau aura été soigneusement conçu pour mettre en lumière le talent et la créativité de toutes les énergies… Passionné de danse, parent ou simplement amateur de beaux spectacles, vous serez transportés dans des univers merveilleux, où la grâce et l’émotion se mêleront pour vous offrir un nouveau spectacle inoubliable. 10 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

A prestigious event eagerly awaited by Chartra residents, these two evenings are the culmination of a year of hard work, passion and dedication on the part of our talented dancers and choreographers.

German :

Diese beiden Abende sind der Höhepunkt eines Jahres intensiver Arbeit, Leidenschaft und Hingabe seitens unserer talentierten Tänzer und Choreografen.

Italiano :

Questi due prestigiosi eventi, molto attesi dai residenti di Chartra, sono il culmine di un anno di duro lavoro, passione e dedizione da parte dei nostri talentuosi ballerini e coreografi.

Espanol :

Estos dos prestigiosos acontecimientos, muy esperados por los residentes de Chartra, son la culminación de un año de duro trabajo, pasión y dedicación por parte de nuestros talentosos bailarines y coreógrafos.

L’événement Gala de danse du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES