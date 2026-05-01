Béziers

GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE

Rue Césaria Evora Béziers Hérault

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’école de danse Hopfit’Dance vous convie à son gala de fin d’année.

Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation.

L’école de danse Hopfit’Dance vous convie à son gala de fin d’année.

Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation. .

Rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 83 19 29 77

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English : GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE

Hopfit’Dance dance school invites you to its end-of-year gala.

Tickets available online or on the day of the show.

L’événement GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34