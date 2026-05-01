GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE Béziers
GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE Béziers samedi 30 mai 2026.
Béziers
GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE
Rue Césaria Evora Béziers Hérault
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’école de danse Hopfit’Dance vous convie à son gala de fin d’année.
Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation.
L’école de danse Hopfit’Dance vous convie à son gala de fin d’année.
Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation. .
Rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 83 19 29 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE
Hopfit’Dance dance school invites you to its end-of-year gala.
Tickets available online or on the day of the show.
L’événement GALA DE DANSE HOPFIT’DANCE Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- PHÈDRE! 2B COMPANY FRANÇOIS GREMAUD Béziers 19 mai 2026
- RENCONTRE AUTEUR BENJAMIN DIERSTEIN Béziers 19 mai 2026
- ATELIER BRICO’CONTER Béziers 20 mai 2026
- GUIHOME VOUS DÉTEND Béziers 20 mai 2026
- TOUR DE FRANCE 2CV SE MOBILISER TOUS ENSEMBLE Béziers 21 mai 2026