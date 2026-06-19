Gala de Danse Temps Danse Passion Arènes de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès
Gala de Danse Temps Danse Passion Arènes de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès vendredi 19 juin 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Gala de Danse Temps Danse Passion
Vendredi 19 juin 2026 à partir de 20h30. Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2 avenue des Arènes Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’association Temps danse passion organise son gala de danse dans les arènes du village
Nos danseurs et danseuses sont prêts à monter sur scène et à vous dévoiler leur tout nouveau spectacle, préparé avec passion tout au long de l’année.
Ouverture des portes à 20h30
Cette année, profitez également de notre buvette avec
Vente de pizzas
Petites gourmandises (barres chocolatées et autres douceurs)
Venez nombreux et nombreuses partager cette belle soirée avec nous, encourager nos artistes et célébrer ensemble une année de danse, de travail et d’émotions ! ✨ .
Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2 avenue des Arènes Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46
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English :
The Temps danse passion association organises its dance gala in the village arena
L’événement Gala de Danse Temps Danse Passion Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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