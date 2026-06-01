Saint-Pourçain-sur-Sioule

Gala de danse Ti Ya (Le Feu)

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association L’Arche propose un gala de danse africaine porté par Papa Bitemo. Un spectacle rythmé et chaleureux autour du feu, mêlant musique, danse et énergie communicative.

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Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 12 82

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English :

The L’Arche association presents an African dance gala featuring Papa Bitemo. A warm, rhythmic show around the fire, combining music, dance and infectious energy.

L’événement Gala de danse Ti Ya (Le Feu) Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Val de Sioule